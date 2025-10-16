Un modello di sicurezza digitale Task force contro i reati informatici In azione a Meda gli sceriffi del web

Dimenticate il vigile urbano, quello in mezzo alla strada e con la paletta in mano, impegnato nel garantire l’attraversamento della strada da parte di qualche persona anziana. Questi servizi, soprattutto in occasione degli orari di ingresso e di uscita dalle scuole, vengono ancora garantiti: in città, però, ora è attiva una vera e propria forza di polizia locale. L’aiuto in strada non sarà negato a nessuno, ma gli uomini guidati dal comandante Claudio Delpero sono iperspecializzati e attivi a 360 gradi. In tutta la provincia di Monza e Brianza è difficile trovare un comando con così tante competenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

