Un modellino della Formula Uno ad aria compressa il progetto dell’Isii Marconi gareggia a Monza

Niccolò Cassani, Matteo Marina, Nicolò Rattotti, Giulia Mazzoni, Michele Ghetti e Maria Sofia Barocelli sono gli allievi della quinta M dellIsii Marconi che hanno realizzato un modellino in scala di Formula 1 con propulsione ad aria compressa che ha “gareggiato”, con altri progetti, sia alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

