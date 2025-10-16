Un modellino della Formula Uno ad aria compressa il progetto dell’Isii Marconi gareggia a Monza

Niccolò Cassani, Matteo Marina, Nicolò Rattotti, Giulia Mazzoni, Michele Ghetti e Maria Sofia Barocelli sono gli allievi della quinta M dell’Isii Marconi che hanno realizzato un modellino in scala di Formula 1 con propulsione ad aria compressa che ha “gareggiato”, con altri progetti, sia alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il tuo ragazzo è fissato con la Formula 1? E tu stavi per regalargli il classico modellino da mettere in camera? Aspetta: a Torino puoi farlo salire su una vera monoposto da simulazione F1, identica a quelle dei circuiti ufficiali. Volante, pedali, tracciati come Mo - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV ha ricevuto il 26 settembre in Vaticano John Elkann, presidente di Stellantis, accompagnato dalla moglie Lavinia Borromeo. Tra i doni consegnati al Pontefice: un volante di Formula 1 già utilizzato in gara e un modellino Ferrari. - X Vai su X

Airpod, l'auto ad aria compressa made in Italy - Chi ha buona memoria ricorderà Guy Nègre, immaginifico ingegnere francese con un passato in Formula 1 (? Secondo corrieredellosport.it

7000 euro e 100 km con 1 euro - Tutto pronto: entro la metà del prossimo anno sarà in vendita l'attesissima auto ad aria, una macchina che nel serbatoio ha solo aria compressa, il sogno di tutti in un periodo di caro- Si legge su repubblica.it

Automobile ad aria compressa: è davvero impossibile? - Eppure, nonostante l'aria sia gratis e il sistema non produca alcuna emissione nociva nell'atmosfera, le auto ad aria non sono mai diventati realtà. Da ilgiornale.it