Un mix di talenti locali e studenti universitari E’ l’Urbino calcio a 5
Un gruppo fortemente ringiovanito, nato da un mix di talenti locali e studenti universitari, capace di competere con tutti, per puntare, chissà, magari anche a qualcosa di importante. È questa la nuova rosa dell’Urbino Calcio a 5, squadra che militerà nel campionato di Serie D, girone A delle Marche, e che venerdì si è presentata alla città nella Sala Incisori del Collegio Raffaello. Alla serata hanno partecipato l’intera rosa, lo staff tecnico e dirigenziale e le istituzioni, con gli assessori Gian Franco Fedrigucci - Eventi Sportivi - e Francesca Fedeli - Attività produttive - a rappresentare il Comune, sottolineando il legame tra la società e il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
