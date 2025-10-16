Un laboratorio ispirato a Mimmo Paladino con Fondazione Ago

Modenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fondazione Ago ti invita a un laboratorio creativo ispirato all'installazione "Di Segni Ritrovati" di Mimmo Paladino, esposta al secondo piano di Palazzo Santa Margherita. I partecipanti sperimenteranno disegno e tecniche grafiche utilizzando carboncini, sanguigne, fusaggini e altri materiali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

