Firenze, 16 ottobre 2025 - Da Bologna a Firenze con spettacoli, incontri e concerti alla scoperta della Via degli Dei; tra gli ospiti Cristina Donà e Riccardo Tesi. Dal 17 al 26 ottobre sesta edizione del festival 'Dei suoni i passi', realizzato da Fondazione Fabbrica Europa e presentato oggi a Firenze. Sei tappe in due weekend: partenza da Bologna, venerdì 17 alle 18 alle Librerie Coop Zanichelli, con la guida ed esperta di turismo sostenibile Roberta Ferraris che svelerà le antiche strade romane da Bologna a Firenze; chiusura a Firenze il 26 ottobre al Rifugio digitale, la galleria internazionale d'arte nell'ex tunnel antiaereo all'interno della collina sotto piazzale Michelangelo, con Dimitri Grechi Espinoza, protagonista anche della passeggiata musicale a San Luca del 18 mattina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un festival per raccontare la Via degli Dei

