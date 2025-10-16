Un docente può chiede l’accesso agli atti per il DVR? E questo può essere fatto visionare?

16 ott 2025

Un docente ha presentato una istanza di accesso agli atti conformemente ai sensi della L. n. 241 del 1990, avente ad oggetto plurimi documenti, tra cui il DVR della scuola.La scuola negava l’accesso agli atti e il docente si rivolgeva al TAR. Vediamo come si è pronunciato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

