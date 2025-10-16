Un compleanno speciale che il cat café milanese celebra aprendosi alla città e ai mici della colonia felina del Castello Sforzesco

C affé fumanti, torte fatte in casa e mici ovunque. L’atmosfera di un cat cafè si fonda su questi tre ingredienti. Il terzo, soprattutto. Di questa atmosfera Alba Claire Galtieri si è innamorata ad Osaka, in Giappone, dove i Neko Cafè (“neko”= “gatto”) sono molti diffusi. Scelse di ricreare lo stesso clima intimo e accogliente in Italia inaugurando, nel 2015, il primo cat cafè della Lombardia: un locale dove i veri padroni di casa sono i mici – ex randagi adottati tramite associazioni – che vivono liberi, passeggiano pacifici, sonnecchiano indisturbati. 4 libri sul mondo dei gatti: protagonisti meravigliosi felini X Leggi anche › Al Castello Sforzesco, per la mostra Human Dog e per i gatti della famosa colonia felina milanese Il Crazy Cat Café compie 10 anni, con i suoi trovatelli “star”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

