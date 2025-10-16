Un centinaio i piacentini in marcia da Perugia ad Assisi per la pace e la fratellanza

, presente alla manifestazione anche Europe for Peace Piacenza.«Un’edizione – scrive Europe for Peace Piacenza - che si preannunciava particolarmente significativa visti i tempi nei quali viviamo, con le due. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Contenuti che potrebbero interessarti

In cento da Piacenza alla Marcia Perugia-Assisi “Cammino per la pace prosegue ogni giorno” - Sono stati circa un centinaio i piacentini che domenica 12 ottobre hanno partecipato alla “Marcia per la pace e fratellanza dei popoli Perugia- Da piacenzasera.it

Marcia Barbiana-Perugia-Assisi fa tappa in Casentino a Pratovecchio Stia il 3 ea Bibbiena il 4 ottobre - Assisi fa tappa in Casentino a Pratovecchio Stia il 3 ea Bibbiena il 4 ottobre Pratovecchio Stia e Bibbiena saranno la terza e quarta tappa della ... Scrive lanazione.it