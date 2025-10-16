Un buon horror non invecchia mai | 10 film che dopo 60 anni gelano ancora il sangue
Nel 2025, i film horror hanno a disposizione un arsenale tecnologico senza precedenti: CGI iperrealistiche, sound design immersivo, effetti pratici che sfidano l’immaginazione. Eppure, c’è una lista di pellicole che, pur avendo superato i 60 anni di vita, continua a terrorizzare il pubblico con una forza che molti blockbuster contemporanei si sognano. Come è possibile che film nati negli anni ’20, ’30, ’40 e ’50 – spesso in bianco e nero, con budget risicati e vincolati da rigide censure come il Production Code – riescano ancora a insinuarsi nei nostri incubi? La risposta risiede in qualcosa che trascende gli effetti speciali: la maestria narrativa, l’uso sapiente dell’atmosfera, e interpretazioni che hanno ridefinito il concetto stesso di paura. 🔗 Leggi su Screenworld.it
