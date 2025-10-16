Un brindisi aspettando l' Intrepida e poi teatro e mostre | cosa fare oggi
Ecco gli eventi di oggi, giovedì 16 ottobre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.SPECIALE SAGRE: il calendarioGli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo una lunga attesa, venerdì 8 novembre 2025 segna il ritorno di uno degli appuntamenti più amati firmati Tenute Rubino: Aspettando San Martino, evento simbolo di convivialità, profumi d’autunno e buon vino. In un’atmosfera accogliente e festosa, l’eve - facebook.com Vai su Facebook