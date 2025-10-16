Un Borgo di Libri celebra la Giornata internazionale del patrimonio immateriale

Casertanews.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 ottobre si celebra in tutto il mondo la “Giornata internazionale del patrimonio immateriale” voluta dall’Unesco. Una giornata fondamentale per l’Italia: il nostro Paese è infatti una miniera a cielo aperto di saperi, tradizioni, feste ed espressioni artistiche. Il più grande giacimento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

