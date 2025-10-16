Un Borgo di Libri celebra la Giornata internazionale del patrimonio immateriale
Venerdì 17 ottobre si celebra in tutto il mondo la “Giornata internazionale del patrimonio immateriale” voluta dall’Unesco. Una giornata fondamentale per l’Italia: il nostro Paese è infatti una miniera a cielo aperto di saperi, tradizioni, feste ed espressioni artistiche. Il più grande giacimento. 🔗 Leggi su Casertanews.it
