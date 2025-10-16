Un biglietto per Ravenna

Lortica.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa 1.500 aretini hanno fatto la fidelity card (sì, la famosa tessera del tifoso), ma a quanto pare non basta mai. Per la trasferta di Ravenna, solo 627 posti disponibili per il settore ospiti: ridicoli, per una sfida di vertice tra due piazze storiche come le nostre. Non stiamo qui a discutere dell’utilità della tessera: i biglietti sono già nominativi, e non evita certo bengala o botti che poi costano multe alle società. Comunque, da bravo tifoso, anch’io ho la mia fidelity. Ieri sono andato a un punto Vivaticket, ma mi hanno detto che la riunione delle autorità non era ancora avvenuta. “Forse domani, verso mezzogiorno”, mi dicono. 🔗 Leggi su Lortica.it

