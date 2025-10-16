Un assistente di volo muore dopo essere stato costretto a lavorare nonostante il malore I colleghi | Non stava bene e i capi non lo hanno ascoltato
In Taiwan non si parla d’altro, un caso che è un vero e proprio mistero. Una delle più grandi compagnie aeree del Paese, Eva Air, avrebbe avviato un’indagine in seguito alle affermazioni secondo cui a un membro dell’equipaggio di cabina sarebbe stato chiesto di continuare a lavorare nonostante si fosse sentito male durante un volo. Il dipendente è poi deceduto in ospedale. La compagnia Eva Air rassicura i media che si stanno facendo tutte le indagini del caso sulle accuse secondo cui “un supervisore senior avrebbe ignorato le condizioni dell’assistente di volo gravemente malato, durante un volo dall’Italia a Taipei il mese scorso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
