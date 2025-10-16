Un Assaggio dell’Incubo | I Regali Horror di Epic Store ti Aspettano

Gamesandconsoles.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre l’aria inizia a farsi più frizzante e le notti si allungano, Epic Games Store decide di regalarci un assaggio di Halloween in grande stile. Se pensavate che i generosi regali da 40 euro di metà ottobre fossero sufficienti, preparatevi a ricredervi. Il negozio digitale sta infatti sfornando un vero e proprio  horror party  gratuito, con tre titoli a tinte dark da riscattare e scaricare per la vostra libreria PC. Un’occasione imperdibile per gli amanti del brivido e non solo. Fase 1: Samorost 3 e Amnesia: The Bunker (Fino al 23 Ottobre). Fino alle  ore 17:00 di giovedì 23 ottobre, la porta verso l’orrore e il mistero è spalancata. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

un assaggio dell8217incubo i regali horror di epic store ti aspettano

© Gamesandconsoles.net - Un Assaggio dell’Incubo: I Regali Horror di Epic Store ti Aspettano

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Assaggio Dell8217incubo Regali Horror