Un Assaggio dell’Incubo | I Regali Horror di Epic Store ti Aspettano

Mentre l’aria inizia a farsi più frizzante e le notti si allungano, Epic Games Store decide di regalarci un assaggio di Halloween in grande stile. Se pensavate che i generosi regali da 40 euro di metà ottobre fossero sufficienti, preparatevi a ricredervi. Il negozio digitale sta infatti sfornando un vero e proprio horror party gratuito, con tre titoli a tinte dark da riscattare e scaricare per la vostra libreria PC. Un’occasione imperdibile per gli amanti del brivido e non solo. Fase 1: Samorost 3 e Amnesia: The Bunker (Fino al 23 Ottobre). Fino alle ore 17:00 di giovedì 23 ottobre, la porta verso l’orrore e il mistero è spalancata. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

