Un arco di trionfo a Washington Trump svela l' ambizioso progetto

Durante una cena con i ricchi donatori alla Casa Bianca, Donald Trump ha svelato il suo nuovo, ambizioso progetto: la creazione di un arco di trionfo nei pressi del cimitero monumentale di Arlington, a Washington. Il presidente Usa ha mostrato un modellino con la statua di ‘Lady Liberty’ in cima. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

