Un anno senza vittorie Serve una Ferrari vincente per Leclerc E per tentare Max

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultimo successo ad Austin 2024. Per trattenere il monegasco e magari cercare di convincere Verstappen a firmare col Cavallino, Maranello deve mettere in pista un'auto da titolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

