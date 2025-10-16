Un anno di buona alimentazione con i disegni di Cortona Comics
È in consegna a tutti i bambini delle scuole dell'infanzia e delle primarie del territorio cortonese il calendario della mensa. La pubblicazione, nel corso degli anni, è diventata una buona e sana abitudine per una corretta educazione alimentare dei più piccoli. L'assessorato all'Istruzione ha.
