Un anno di buona alimentazione con i disegni di Cortona Comics

Arezzonotizie.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in consegna a tutti i bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie del territorio cortonese il calendario della mensa. La pubblicazione, nel corso degli anni, è diventata una buona e sana abitudine per una corretta educazione alimentare dei più piccoli. L’assessorato all’Istruzione ha. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

anno buona alimentazione disegniUn anno di buona alimentazione con i disegni di Cortona Comics - Nuova veste per il calendario delle mense scolastiche, le creazioni degli artisti del festival del fumetto È in consegna a tutti i bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie del territorio co ... arezzonotizie.it scrive

Cattiva alimentazione, ogni anno bruciati 40 miliardi - Sono dati allarmanti quelli che emergono nella prima giornata del XIV Congresso Europeo di Psicologia che si è appena ... Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Anno Buona Alimentazione Disegni