Un anno di attività per la biblioteca comunale di Chiusi della Verna
Un anno di attività per la biblioteca comunale “Fratello Sole, Sorella Luna” di Chiusi della Verna. Il primo compleanno verrà festeggiato sabato 18 ottobre, dalle 16.00, con un pomeriggio di condivisione e convivialità che sarà scandito dalla presentazione di un libro, dalla musica dal vivo e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
TVA Sicilia. . Adrano. Inaugurato il 18° anno di attività della “Scuola delle tre età – Enzo La Mela" - facebook.com Vai su Facebook
Erchie, gestione della biblioteca comunale: assolto il sociologo Palmisano dall'accusa di concussione - Il sociologo di Bari, Leonardo Palmisano, 50 anni, è stato assolto dall'accusa di concussione in concorso nelle vesti di presidente della cooperativa Radici Future a cui l'amministrazione comunale di ... Da quotidianodipuglia.it
Biblioteca comunale di San Gimignano celebra 150 anni di storia e cultura - La Biblioteca comunale di San Gimignano festeggia 150 anni con eventi e conferenze per valorizzare il patrimonio storico. lanazione.it scrive
Dopo 40 anni restituito libro a biblioteca - Un libro che torna in biblioteca dopo 40 anni di attesa, "un gesto semplice ma dal grande valore simbolico" come spiega il sindaco Giampiero Fossi, primo cittadino di Signa (Firenze) dove il volume è ... Segnala ansa.it