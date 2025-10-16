Un altro passo verso il Pisa Training Centre | la Ing Ferrari Spa è il general contractor
Il centro sportivo del Pisa Sporting Club va incontro a una novità di grande importanza: la società nerazzurra comunica di aver formalmente designato la Ing. Ferrari S.p.A. come ‘general contractor’. “Si tratta di un passaggio fondamentale nel percorso che porterà alla realizzazione del nuovo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
