Un albero per la salute all’Ospedale Sarà la sentinella degli studiosi

Un’importante iniziativa per sottolineare il legame tra salute umana e salute ambientale. Il progetto si chiama “ Un albero per la salute ” e sarà presentato martedì alle 11,30 all’ Ospedale di Luino. La cerimonia è promossa dalla Fadoi (Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti) in collaborazione con l’ Arma dei carabinieri – Raggruppamento Biodiversità. L’iniziativa a livello nazionale coinvolge una trentina di ospedali italiani in un’azione simbolica ma concreta: la piantumazione di un albero, offerto dal Centro nazionale carabinieri per la Biodiversità, a testimonianza del profondo legame tra salute umana e salute ambientale, secondo il principio di One Health. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Un albero per la salute” all’Ospedale. Sarà la sentinella degli studiosi

