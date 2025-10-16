Umbertide
UMBERTIDE Lettera aperta del Pd e dei Progressisti per l’Innovazione al direttore generale della Usl 1 Emanuele Ciotti, in cui si punta il dito sulla "regressione in termini di tecnologie e capitale umano della sanità umbra nella scorsa legislatura regionale", fatto che ha finito per danneggiare anche con "gravi riduzioni di servizi e personale". L’opposizione ricorda come i lavori dell’ ospedale di comunità e quelli di prevenzione sismica del nosocomio siano "partiti con anni di ritardo causando disservizi notevoli per operatori e cittadini". "Riteniamo fondamentale – rimarcano - garantire il mantenimento e il potenziamento dei servizi sanitari pubblici, ponendo attenzione alla “mission“ del nosocomio da definire nel redigendo Piano Sanitario regionale per l’ospedale di ". 🔗 Leggi su Lanazione.it
VITTORIA PER LA DR2 DEL BCF UMBERTIDE! Importante successo casalingo per la nostra DR2, che supera Pallacanestro Ellera 69–56 al termine di una partita intensa e ben giocata su entrambi i lati del campo. Coach Giovannoni dopo la partita c - facebook.com Vai su Facebook
Nico Basket, primo successo: superata Umbertide al PalaPertini - Decisiva la spallata nel terzo periodo che indirizza il match Prima vittoria stagionale in Serie B per La T Tecnica Gema Nico Basket. Scrive pistoiasport.com
"Amleto nel bel mezzo di un gelido inverno" apre la stagione del Teatro dei Riuniti di Umbertide - 15, andrà in scena “Amleto nel bel mezzo di un gelido inverno”, un’opera intensa e coinvolgente tratta da William Shakespeare e Kenneth Branagh, per la regia di ... perugiatoday.it scrive
Il Teatro dei Riuniti di Umbertide svela la nuova stagione - UMBERTIDE – "Di virtù necessità" è la nuova stagione teatrale del Teatro dei Riuniti. Lo riporta msn.com