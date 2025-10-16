Ultim’ora Vlahovic Tudor rassegnato | la Juve è nei guai

Alla Juventus si respira un’aria pesante: la rassegnazione di Igor Tudor su Dusan Vlahovic è ormai evidente. Negli ultimi giorni, alla Continassa, qualcosa è cambiato. Non si tratta solo dei risultati, che continuano a non arrivare, ma di un clima di tensione che si fa sempre più palpabile. La Juventus, infatti, sta attraversando un momento complicato, uno di quelli in cui ogni dettaglio pesa, ogni parola diventa rumorosa e ogni espressione sul volto dell’allenatore dice più di tante interviste. E quello che si legge negli occhi di Igor Tudor è una certa rassegnazione. Non è rabbia, non è nemmeno delusione: è qualcosa di più profondo, un senso di resa che inizia a contagiare anche l’ambiente bianconero. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

