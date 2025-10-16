Rinvio a sorpresa per il nuovo stadio del Napoli. La ZES Campania ha comunicato che la Conferenza dei servizi, inizialmente prevista per il 18 ottobre, non si terrà. L’incontro avrebbe dovuto stabilire se dare il via libera o meno al progetto presentato da Aurelio De Laurentiis per la costruzione dell’impianto nella zona di Caramanico. Di seguito i dettagli. Napoli, rinvio della Conferenza dei servizi per il nuovo stadio. La ZES ha reso noto che la riunione prevista per il 18 ottobre, destinata a valutare il progetto del nuovo stadio, è stata rinviata a data da destinarsi. Aurelio De Laurentiis discute del futuro del Napoli e del nuovo stadio durante un convegno nel 2025. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ultim’ora Napoli: salta tutto per il nuovo stadio, la situazione