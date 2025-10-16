Ultim’ora Juve il disastro è dietro l’angolo | persi già 30 milioni
30 milioni persi in casa Juventus: la dirigenza bianconera è furiosa per l’investimento perso. Aria di forte tensione alla Continassa La Juventus si prepara al ritorno in campo in Serie A, dopo la sosta per le nazionali impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. I bianconeri si avvicinano a un momento cruciale della stagione, con l’obiettivo di reagire dopo una serie di risultati poco brillanti: cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League hanno interrotto una striscia positiva, pur lasciando la squadra ancora imbattuta nelle due competizioni. Tuttavia, il rendimento altalenante ha fatto sorgere dubbi importanti, soprattutto riguardo al futuro del tecnico croato Igor Tudor, chiamato ora a invertire la rotta. 🔗 Leggi su Sportface.it
