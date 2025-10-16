Ultimissime Juve LIVE | chi può arrivare a gennaio in difesa per sostituire Bremer novità sul rinnovo di Yildiz Milinkovic Savic è un colpo fattibile?
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 15 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 14 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 13 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 12 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 11 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 10 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 15 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le ultimissime sulla #Juve Leggile qui https://www.juventusnews24.com/ultimissime-juve-live-notizie-tempo-reale/ - facebook.com Vai su Facebook
Villarreal Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la seconda partita dei bianconeri nella League Phase di Champions - Villarreal Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la seconda giornata della League Phase di Champions Una trasferta da non sbagliare, una vittoria da conquistare a ... Segnala juventusnews24.com
Juve Milan LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata di Serie A 2025/26 - Juve Milan LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata di Serie A 2025/26 (Inviato all’Allianz Stadium) – Dopo il pareggio contro il Villarreal, la J ... Scrive juventusnews24.com
Juventus-Milan 0-0, risultato finale della partita di Serie A: Pulisic fallisce un rigore, gli highlights - 0: il risultato finale, Pulisic fallisce un rigore. Scrive fanpage.it