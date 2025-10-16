Ultimissime Inter LIVE | bilancio record la rincorsa di Lautaro verso la Roma Zielinski manda messaggi a Chivu
Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI' 15 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI' 14 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI' 13 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI' 16 OTTOBRE. Zielinski Inter, il polacco manda messaggi a Chivu: vuole giocarsi le sue carte!
FcInterNews.it. . Appuntamento speciale su FcInterNews in collaborazione con Biapri, 35esima tappa della rubrica "Io giro l'Italia per te". Il pre partita di Italia-Israele e le ultimissime verso Roma-Inter. ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Torino, Parma-Lecce, Inter-Cremonese e Atalanta-Como: le ultimissime - X Vai su X
Inter, bilancio record: i risultati di Inzaghi trascinano i conti. Marotta: "Utile storico" - L’Inter chiude l’esercizio 2024/25 con un risultato di bilancio storico: 568 milioni di euro di ricavi — record assoluto in Serie A,. tuttomercatoweb.com scrive
Inter, approvato bilancio 2024-25 con ricavi record. Marotta: "Momento storico" - L’assemblea degli azionisti del club nerazzurro ha approvato i conti per l’anno fiscale 2024/25 ... Segnala msn.com
L’Inter chiude il primo bilancio in utile in 15 anni (grazie a Infantino), e la Gazzetta esulta: “Numeri da urlo” - Maretta parla di "giornata storica", la Gazzetta gli fa eco: "Il bilancio dell'Inter non sorride, ride proprio" ... Da ilnapolista.it