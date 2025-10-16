Ultimissime Inter LIVE | bilancio record la rincorsa di Lautaro verso la Roma Zielinski manda messaggi a Chivu

Internews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 15 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 14 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 13 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 16 OTTOBRE. Zielinski Inter, il polacco manda messaggi a Chivu: vuole giocarsi le sue carte! A sorridere un po’ meno è invece. 🔗 Leggi su Internews24.com

ultimissime inter live bilancio record la rincorsa di lautaro verso la roma zielinski manda messaggi a chivu

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: bilancio record, la rincorsa di Lautaro verso la Roma, Zielinski manda messaggi a Chivu

Argomenti simili trattati di recente

ultimissime inter live bilancioInter, bilancio record: i risultati di Inzaghi trascinano i conti. Marotta: "Utile storico" - L’Inter chiude l’esercizio 2024/25 con un risultato di bilancio storico: 568 milioni di euro di ricavi — record assoluto in Serie A,. tuttomercatoweb.com scrive

ultimissime inter live bilancioInter, approvato bilancio 2024-25 con ricavi record. Marotta: "Momento storico" - L’assemblea degli azionisti del club nerazzurro ha approvato i conti per l’anno fiscale 2024/25 ... Segnala msn.com

ultimissime inter live bilancioL’Inter chiude il primo bilancio in utile in 15 anni (grazie a Infantino), e la Gazzetta esulta: “Numeri da urlo” - Maretta parla di "giornata storica", la Gazzetta gli fa eco: "Il bilancio dell'Inter non sorride, ride proprio" ... Da ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimissime Inter Live Bilancio