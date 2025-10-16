Ultimi giorni della mostra Seasons | Maurizio Cattelan all’incontro su L’aquila di Dalmine
Dalmine. Mercoledì 22 ottobre alle 18, in occasione degli ultimi giorni di apertura della mostra Seasons di Maurizio Cattelan a Bergamo, Fondazione Dalmine e GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo organizzano l’incontro aperto al pubblico, su prenotazione e con posti limitati, “L’aquila di Dalmine”. L’appuntamento è in Fondazione Dalmine, in Piazzale Leonardo da Vinci, 3 a Dalmine. Cuore dell’incontro è l’esposizione dell’ aquila in bronzo commissionata nel 1939 dalla Dalmine – al tempo acciaieria di Stato – allo scultore Giannino Castiglioni, per commemorare il ventennale del discorso di Mussolini a Dalmine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
