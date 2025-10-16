Un grande ritorno, quello dei campionati di tennis a squadre, e la conferma di attività ormai consolidate per quel che riguarda il ciclismo. L’autunno Uisp Modena scalda i motori con l’indizione della nuova Coppa ‘Come Back’ di tennis e con le tappe del Trofeo Modenese di ciclocross e mountain bike. Tennis. Quello del tennis è un ritorno in grande stile per quanto riguarda Uisp Modena e i suoi campionati. Nonostante circa 2700 tesserati, infatti, da qualche anno che non si organizzava più il campionato a squadre, ma il settore con la racchetta in mano ha colmato questo vuoto, viste anche le tante richieste, col suo campionato ‘Come Back’ che prenderà il via a novembre con quattro categorie: maschile avanzato (equiparabile al livello federale 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uisp Torna il tennis e il ciclocross è in partenza