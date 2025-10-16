Uiltrasporti Campania | Vergognoso il comportamento della DHI

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della Uiltrasporti Campania. In seguito al mancato pagamento delle retribuzioni abbiamo chiesto al Comune di valutare l’attivazione immediata delle procedure previste dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 2762003. Censuriamo il comportamento della società DHI S.p.A., già affidataria del servizio di igiene urbana nel Comune di Mondragone, per il gravissimo e inaccettabile mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori che per anni hanno garantito, con professionalità e senso del dovere, un servizio pubblico essenziale. La società DHI S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

