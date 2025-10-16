Ufo resto in attesa delle novità che emergeranno al prossimo simposio sul lago Maggiore
Le notizie sugli oggetti volanti non identificati – meglio conosciuti un tempo come Ufo adesso come Uap – se prima erano merce rara, adesso si susseguono con una cadenza inedita e con articoli documentati con fonti governative e pubblicati su prestigiose nazionali e internazionali. Anche i dibattiti hanno trovato spazio nelle aule parlamentari e nelle università di diversi paesi, con tesi ad hoc, coinvolgendo personalità e team di ricercatori di fama mondiale. Tra gli strumenti di rilievo che hanno contribuito allo sdoganamento delle ricerche sugli Ufo è sicuramente il ruolo svolto dalle università. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
MariaRosaria Gairo. . In attesa di ritornare a 'viaggiare' resto comunque connessa con gli artisti e quel che si muoveva in 'Taxi' Lui è Francesco Tricarico quello del famoso 'foglio bianco'... che questa volta ha riempito con un po' di sogni e con la leggerezz - facebook.com Vai su Facebook