UFFICIALE Scanavino lascia la Juventus | da Comolli a Chiellini ecco il nuovo Cda
Ecco i nomi che andranno a comporre il nuovo Consiglio d’Amministrazione La notizia nell’aria da tempo adesso è ufficiale: Scanavino lascia la Juventus. “ Il prossimo 7 novembre, alla scadenza naturale del suo mandato, l’AD terminerà il suo incarico in Società”, recita il comunicato ufficiale del club bianconero. (LaPresse) – Calciomercato.it “Juventus, nella persona del Presidente Gianluca Ferrero e a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, ringrazia Scanavino per il lavoro svolto con passione e dedizione in questi anni, mettendo basi solide per l’avvio di una nuova fase di crescita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
