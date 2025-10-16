Ufficiale | Dionisi rescinde col Palermo ed è il nuovo tecnico dell' Empoli
Per l'allenatore è un ritorno sulla panchina toscana dopo la promozione in A ottenuta al termine della stagione 2020-21. Contratto sino al giugno 2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
L'#Empoli è lieto di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Alessio #Dionisi. Per lui è un ritorno a casa https://persemprecalcio.it/2025/10/16/empoli-ufficiale-alessio-dionisi-in-panchina/… - X Vai su X
#Palermo, UFFICIALE: risolto consensualmente il contratto di Dionisi - facebook.com Vai su Facebook
Ufficiale: Dionisi rescinde col Palermo ed è il nuovo tecnico dell'Empoli - Per l'allenatore è un ritorno sulla panchina toscana dopo la promozione in A ottenuta al termine della stagione 2020- Scrive msn.com
Gazzetta dello Sport: “Empoli, è il giorno di Dionisi. Il tecnico rescinde con il Palermo” - La Gazzetta dello Sport conferma: Alessio Dionisi torna all’Empoli. Da ilovepalermocalcio.com
Palermo, ufficiale la risoluzione del contratto di Dionisi: il comunicato - L'allenatore, che potrebbe tornare all'Empoli ha guidato la compagine rosanero lo scorso anno per tutta la durata ... Riporta msn.com