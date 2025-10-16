Ufficiale | Dionisi rescinde col Palermo ed è il nuovo tecnico dell' Empoli

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l'allenatore è un ritorno sulla panchina toscana dopo la promozione in A ottenuta al termine della stagione 2020-21. Contratto sino al giugno 2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ufficiale dionisi rescinde col palermo ed 232 il nuovo tecnico dell empoli

© Gazzetta.it - Ufficiale: Dionisi rescinde col Palermo ed è il nuovo tecnico dell'Empoli

