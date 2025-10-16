Uefa apre procedimento sulla Juventus per violazione del FPF | cosa rischiano i bianconeri

La Juventus torna sotto osservazione da parte della UEFA. L’organismo europeo ha aperto un procedimento di verifica per un possibile sforamento dei parametri del Fair Play Finanziario (FPF), relativi al triennio 20222023–20242025. A confermarlo è stata la stessa società bianconera nel bilancio chiuso al 30 giugno 2025, dove si legge della comunicazione ricevuta lo scorso 18 settembre. Secondo quanto dichiarato, l’indagine riguarda la Football Earning Rule, il nuovo parametro introdotto dalla UEFA per monitorare la sostenibilità economica dei club. Il verdetto è atteso nella primavera del 2026, e potrebbe comportare sanzioni economiche o restrizioni sportive. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it