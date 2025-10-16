Uefa apre procedimento sulla Juventus per violazione del FPF | cosa rischiano i bianconeri
La Juventus torna sotto osservazione da parte della UEFA. L’organismo europeo ha aperto un procedimento di verifica per un possibile sforamento dei parametri del Fair Play Finanziario (FPF), relativi al triennio 20222023–20242025. A confermarlo è stata la stessa società bianconera nel bilancio chiuso al 30 giugno 2025, dove si legge della comunicazione ricevuta lo scorso 18 settembre. Secondo quanto dichiarato, l’indagine riguarda la Football Earning Rule, il nuovo parametro introdotto dalla UEFA per monitorare la sostenibilità economica dei club. Il verdetto è atteso nella primavera del 2026, e potrebbe comportare sanzioni economiche o restrizioni sportive. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Altre letture consigliate
L’#UEFA apre un procedimento sulla #Juventus per il FPF: esito atteso per la primavera del 2026. [@CalcioFinanza] - X Vai su X
Milan, la UEFA apre a Netflix: rivoluzione streaming per la Champions dal 2027 - facebook.com Vai su Facebook
Juventus sotto indagine, la Uefa apre un procedimento per violazione del Fair Play Finanziario - La Uefa ha aperto un procedimento per possibile sforamento dei criteri del Fair Play Finanziario per la Juventus, per il triennio che va dal 2022- fanpage.it scrive
Juventus, l’Uefa apre un procedimento sul FPF: cosa rischiano i bianconeri. Indiscrezioni sul nuovo Cda: non c’è Chiellini - Juventus, la Uefa apre un procedimento per il mancato rispetto del fair play finanziario. Secondo sport.virgilio.it
Juventus, UEFA apre un procedimento per sforamento tetto del FFP: decisione in primavera - La Juventus è sotto indagine della UEFA per possibile violazione del Fair Play Finanziario. tuttomercatoweb.com scrive