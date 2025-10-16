(LaPresse) “C’è tutta l’azione che stiamo facendo per i Balcani occidentali. V ogliamo far sì che quanto prima entrino a fare pare dell’Unione europea. Quella che chiamiamo la riunificazione dei Balcani all’Europa. E’ stato loro impedito a causa della dittatura comunista ora andiamo nella direzione giusta. L’Italia anche lì sarà protagonista e portatrice di pace “. Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri intervenendo al MED Dialogues in svolgimento al Palazzo Reale di Napoli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ue, Tajani: "Vogliamo quanto prima che Balcani occidentali entrino a fare parte dell'Unione"