Ue Corazza | Mettere al centro del Green Deal la parola autonomia strategica
(Adnkronos) – “Oggi non possiamo non mettere al centro del Green Deal la parola autonomia strategica, sarebbe velleitario continuare ad attuare il Green Deal dipendendo da autocrazie sempre più pericolose e non mettendo i soldi che servono”. Così Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, intervenendo all’appuntamento Adnkronos Q&A, ‘Sostenibilità al bivio’, questa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
