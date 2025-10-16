Udinese Okoye torna in porta I friulani a caccia di solidità in difesa

Scontata la squalifica, il portiere sarà di nuovo titolare. Ma deve migliorare molto sui calci piazzati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Udinese, Okoye torna in porta. I friulani a caccia di solidità in difesa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Udinese, Okoye al lavoro tra parate e sorrisi per riprendersi subito il posto da titolare - facebook.com Vai su Facebook

Okoye è pronto al rientro nell'Udinese Chi sarà titolare tra lui e Sava? - X Vai su X

Udinese, il portiere Okoye torna disponibile: squalifica finita - Dal 18 ottobre Maduka Okoye sarà nuovamente disponibile per difendere la porta dell’Udinese, dopo aver scontato i due mesi di squalifica imposti per la violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustiz ... Scrive calciocasteddu.it

Fantacalcio, riecco Okoye: già titolare contro la Cremonese? - Il portiere dell'Udinese ha scontato i due mesi di squalifica inflittigli per il celeberrimo caso dell'ammonizione che ha condizionato l'ultima fase della sua carriera e ... Da fantacalcio.it

Udinese, Okoye pronto a tornare: la sua gestione al fantacalcio - 1 contro il Cagliari, l'Udinese allenata da Kosta Runjaic prepara il Monday ... Riporta fantamaster.it