Udine si ferma per ritrovarsi | arriva la rivoluzione lenta e meditativa di Luca Gonzatto

Udinetoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Udine ospita Luca Gonzatto, autore, divulgatore e manager, per la presentazione di Chi si ferma si ritrova (BUR Rizzoli). Dopo una lunga esperienza tra impresa e formazione, Gonzatto ha co-fondato Vidyanam e dal 2019 lavora nei Percorsi My Life Design e nell’Accademia Dhyana, portando la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

udine ferma ritrovarsi arrivaScontri di Udine, le reazioni - Arriva dal Ministro degli esteri Antonio Tajani l'ultima condanna della violenza scoppiata ieri sera a Udine con le forze dell'ordine costrette a fronteggiare il tentativo di sfondamento della frangia ... Si legge su rainews.it

Gaza: ateneo Udine,ferma condanna per atti violenza e terrorismo - L'Ateneo di Udine "condanna con determinazione ogni atto di violenza e di terrorismo" e "ogni azione contraria al diritto internazionale", come "sfollamento forzato, ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Udine Ferma Ritrovarsi Arriva