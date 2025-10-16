Udine si ferma per ritrovarsi | arriva la rivoluzione lenta e meditativa di Luca Gonzatto

Udine ospita Luca Gonzatto, autore, divulgatore e manager, per la presentazione di Chi si ferma si ritrova (BUR Rizzoli). Dopo una lunga esperienza tra impresa e formazione, Gonzatto ha co-fondato Vidyanam e dal 2019 lavora nei Percorsi My Life Design e nell’Accademia Dhyana, portando la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Almeno 15 mila persone a Udine per la manifestazione contro la “partita della vergogna”, quella giocata ieri tra Italia e Israele. Il bilancio è di 13 persone fermate, ma il numero è provvisorio: secondo le prime informazioni, 8 di loro sono stati colpiti dai fogli di vi - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Israele, oggi il match decisivo per le qualificazioni mondiali: a che ora e dove vederlo, le probabili formazioni L'accordo di pace a Gaza non ferma i manifestanti a Udine, attese 10mila persone. Gattuso: "Rispetto chi sarà fuori dallo stadio" - X Vai su X

Scontri di Udine, le reazioni - Arriva dal Ministro degli esteri Antonio Tajani l'ultima condanna della violenza scoppiata ieri sera a Udine con le forze dell'ordine costrette a fronteggiare il tentativo di sfondamento della frangia ... Si legge su rainews.it

Gaza: ateneo Udine,ferma condanna per atti violenza e terrorismo - L'Ateneo di Udine "condanna con determinazione ogni atto di violenza e di terrorismo" e "ogni azione contraria al diritto internazionale", come "sfollamento forzato, ... Lo riporta notizie.tiscali.it