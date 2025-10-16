Udine aumentano gli incidenti stradali | 41 morti e oltre 1.600 feriti in un anno

Numeri che preoccupano e che devono far riflettere. Secondo i dati dell’Automobile Club italiano e dell’Istat, nel 2024 in provincia di Udine gli incidenti stradali sono aumentati: 1.198 sinistri contro i 1.192 del 2023, con 41 morti (erano 27 l’anno precedente) e oltre 1.650 feriti.Una crescita. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

