Udine aumentano gli incidenti stradali | 41 morti e oltre 1.600 feriti in un anno
Numeri che preoccupano e che devono far riflettere. Secondo i dati dell’Automobile Club italiano e dell’Istat, nel 2024 in provincia di Udine gli incidenti stradali sono aumentati: 1.198 sinistri contro i 1.192 del 2023, con 41 morti (erano 27 l’anno precedente) e oltre 1.650 feriti.Una crescita. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Aci-Istat: incidenti stradali a macchia di leopardo nelle province italiane - Nella provincia di Milano il più alto numero di ciclisti morti (+36,4%) ... Da lautomobile.aci.it
Sicurezza stradale, cresce il numero degli incidenti: calano i decessi ma aumentano i casi di lesione - Diminuiscono i decessi ma cresce il numero degli incidenti stradali e anche le lesioni a persone in seguito alle collisioni. Lo riporta msn.com
Nel 2024 oltre 8 morti al giorno in incidenti stradali (in calo) - In Italia nel 2024 ci sono stati in media 475 incidenti, 8,3 morti e 641 feriti ogni giorno. Lo riporta avvenire.it