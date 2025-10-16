Ucraino fermato in autostrada | a bordo quattro migranti

Non si ferma il transito quotidiano dei passeur nelle zone nei pressi del confine tra la Slovenia e l'Italia. Ieri intorno alle 14 nei pressi di Razdrto, gli agenti della polizia slovena hanno controllato un'autovettura Opel Vectra con targa polacca. Era guidata da un cittadino ucraino di 24 anni. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

