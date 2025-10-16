Ucraina Trump a Putin | Ci vedremo a Budapest La nostra telefonata ha segnato un grande progresso

Firenzepost.it | 16 ott 2025

WASHINGTON – “Ci vedremo a Budapest, c’è un grande progresso”: così Donald Trump ha sintetizzato un colloquio telefonico – il primo dopo due mesi – avuto con Vladimir Putin alla vigilia dell’incontro in programma alla Casa Bianca con Volodymyr Zelensky. Risultati che il presidente Usa discuterà nel faccia a faccia con quello ucraino, prima di . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

