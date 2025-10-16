Ucraina piano Nato Zelensky da Trump
In Ucraina, alla vigilia dell’incontro domani alla Casa Bianca del presidente Zelesky con Donald Trump. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
News recenti che potrebbero piacerti
La ricostruzione di Gaza sta diventando l’affare del secolo, secondo solo al fantomatico piano di ripresa postbellica per l’Ucraina. La torta è gigantesca, si parla di investimenti da 70 miliardi di dollari a salire, secondo i piani sempre più mirabolanti condivisi tra - facebook.com Vai su Facebook
Gli #esteri. Il piano di pace per Gaza, gli sviluppi in Ucraina. Commentiamo tutte le ultime notizie con #LorenzoCremonesi, inviato de @Corriere #nonstopnews LIVE https://pulse.ly/fgwbld4cpy - X Vai su X
“La sicurezza dell’Ucraina è legata alla nostra” recita il Rutte-pensiero Sarà invece vero il contrario? - Zelensky a Washington, è toccato ieri alla Nato tornare sul dossier russo- Come scrive ilriformista.it
Guerra Ucraina, attacco su Odessa. Nato, Trump: la Spagna forse dovrebbe essere espulsa - Almeno 3 persone sono morte e altre 2 rimaste ferite in raid russi che hanno bersagliato ieri sera la regione ucraina di Sumy, rende noto Kiev. Si legge su ilmattino.it
Guerra Ucraina, fonti Nato: "Bene muro di droni Ue, ma sia gestito da noi" - Il presidente Usa Trump accoglierà venerdì il presidente ucraino Zelensky alla Casa Bianca, dopo aver evocato la possibilità di consegnare a Kiev i Tomahawk se la guerra non si fosse risolta a breve. Come scrive tg24.sky.it