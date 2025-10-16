Ucraina Parolin | Spero che Trump trovi una via d' uscita | Il tycoon | Kiev vuole passare all' offensiva prenderò una decisione
Venerdì l'incontro con Zelensky alla Casa Bianca. Berlino annuncia l'invio di Eurofighter in Polonia a difesa del fianco Est. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Il segretario di Stato Parolin sui passi per la pace a #Gaza e su quelli che servono in Ucraina, prima del conferimento del VI Premio Letterario “Ambasciatori presso la Santa Sede” @TerzaLoggia #VaticanNewsIT - X Vai su X
#diplomaziapontificia Israele contesta l'intervista del Cardinale Parolin sugli attacchi del 7 ottobre Il presidente venezuelano Maduro chiede una mediazione al Papa Ucraina, le chiese contro gli attacchi russi https://www.acistampa.com/story/31887 - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Parolin: "Spero che Trump trovi una via d'uscita" | Il tycoon: "Kiev vuole passare all'offensiva, prenderò una decisione" - "Spero che, avendo chiuso il capitolo Gaza", il presidente Usa Donald Trump "possa dedicarsi maggiormente al tema Ucraina per cercare una via di uscita dal ... msn.com scrive
Ucraina: card. Parolin, “spero Trump trovi via d’uscita” - “Avendo chiuso il capitolo Gaza, spero che il presidente Trump possa dedicarsi e impegnarsi maggiormente a cercare una via d’uscita alla guerra in Ucraina”. Si legge su agensir.it
Guerra in Ucraina, la Germania invia Eurofighter in Polonia a difesa del fianco Est. Trump deluso da Putin rivede Zelensky: «È ottimista» - La Germania, annuncia il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, invierà i propri Eurofighter nella base ... Si legge su msn.com