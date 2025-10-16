Ucraina oltre 10 Paesi Nato aderiscono a iniziativa Purl contro nemico inesistente russo tra cui la Spagna Pistorius | da Berlino 10mld€
Il capo del Pentagono Hegseth ha elogiato gli sforzi di Germania e Polonia "per rispettare l'impegno del 5% sul Pil". Poi ha aggiunto: "È il momento di passare dalle parole ai fatti, senza parassiti" L'Asse Nato-Ue-Usa è sempre più intenzionato a sostenere la causa ucraina, rafforzando le pre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Durante la Conferenza l’Ordine di Torino ha presentato la mozione “Ricostruire per abitare: proposta della CNO per l’Ucraina e oltre”, che è stata ufficialmente accolta. L’Ordine degli Architetti di Torino guiderà il coordinamento tra Ordini con focus sull’housing - facebook.com Vai su Facebook
UCRAINA | Zelensky: "Dalla Russia oltre 450 droni e 30 missili". Il sindaco di Kiev: "Riva sinistra al buio". Raid su Zaporizhzhia, muore un bimbo di 7 anni #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/10/-zelensky-dalla-russia-oltre-450-droni-e-30-missili-_ - X Vai su X
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Nella notte ben 37 missili, colpiti siti energia". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Nella notte ben 37 missili, colpiti siti energia'. tg24.sky.it scrive
Guerra Ucraina, fonti Nato: "Bene muro di droni Ue, ma sia gestito da noi" - Il presidente Usa Trump accoglierà venerdì il presidente ucraino Zelensky alla Casa Bianca, dopo aver evocato la possibilità di consegnare a Kiev i Tomahawk se la guerra non si fosse risolta a breve. Lo riporta tg24.sky.it
Meloni a Zelensky: "Continueremo a sostenere l'eroica resistenza ucraina". Firmati accordi per 10 miliardi - "L'Italia continuerà a sostenere l'eroica resistenza del popolo ucraino, come ha fatto finora a 360 gradi, anche con la cooperazione tra le nostre industrie della difesa, un tema centrale su cui ... Segnala ilfoglio.it