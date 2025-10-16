Ucraina la denuncia di Ria Novosti | Un nostro reporter è stato ucciso da un drone a Zaporizhzhia Ferito un collega

Un giornalista dell’agenzia di Stato russa Ria Novosti, Ivan Zuyev, è stato ucciso nella regione di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina, durante un attacco con drone. Lo ha reso noto la stessa agenzia russa. Ha spiegato che il reporter «è morto durante un incarico giornalistico a causa di un attacco di un drone ucraino». Nel raid è rimasto gravemente ferito il collega Yuri Voitkevich, anch’egli corrispondente di guerra di lunga esperienza per Ria Novosti. Entrambi si trovavano nella zona del fronte per seguire le operazioni militari in corso. L’agenzia russa ha ricordato che Zuyev «ha lavorato per Ria Novosti per diversi anni». 🔗 Leggi su Open.online

