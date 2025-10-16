Ucraina in corso la telefonata tra Trump e Putin

New York, 16 ottobre 2025 – È in corso la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina. A dichiararlo sono alcune fonti della Casa Bianca alla rete televisiva CBS. La chiamata tra il presidente statunitense e quello russo avviene il giorno prima dell'arrivo a Washington del leader ucraino Volodymyr Zelensky. . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, in corso la telefonata tra Trump e Putin

News recenti che potrebbero piacerti

UCRAINA | Kiev: in corso una telefonata tra Zelensky e Trump. "Colpita un'altra raffineria russa a 1.400 km di distanza dal fronte" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/11/ucraina-in-corso-una-telefonata-tra-zelensky-e-trump.-colpita-unaltra-raffineri - X Vai su X

UCRAINA | Kiev: in corso una telefonata tra Zelensky e Trump. Lo riferisce la presidenza ucraina. "Colpita un'altra raffineria russa a 1.400 km di distanza dal fronte" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/11/ucraina-in-corso-una-telefonata-tra-z - facebook.com Vai su Facebook

Trump accelera sulla guerra in Ucraina: «Oggi parlerà con Putin». La telefonata prima del faccia a faccia con Zelensky - Nessun commento ancora dalla Casa Bianca, alla vigilia del nuovo incontro tra il presidente americano e quello ucraino. Come scrive open.online

Telefonata tra Trumpo e Putin: l'ultima interlocuzione è stata lo scorso 18 agosto - In un momento di crescente tensione geopolitica, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avviato oggi una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin, a poche ore dal previsto incontro a ... Scrive lasicilia.it

Telefonata Trump-Putin alla vigilia dell’incontro tra il presidente degli Usa e Zelensky - È in corso la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin , alla vigilia dell'incontro in programma domani ... Si legge su msn.com