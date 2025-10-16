Ucraina il ministro Giorgetti | Servono un sacco di soldi e deve metterli l’Europa
Sui costi della guerra in Ucraina è stato chiaro, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: “Servono un sacco di soldi e sostanzialmente deve metterli l’Europa, mi sembra di aver capito questo”. L’esponente della Lega lo ha dichiarato da Washington, rispondendo ai giornalisti che chiedevano cosa fosse emerso dal G7 sull’Ucraina. Giorgetti è arrivato oggi nella Capitale statunitense per partecipare alle riunioni annuali del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale. A magine degli incontri si svolgeranno anche le riunioni del G7 e del G20. Il ministro sta partecipando ora a un incontro G7 organizzato per discutere gli ultimi sviluppi su Ucraina, Russia e Cina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
