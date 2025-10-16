Ucraina fonti Kiev | Tema principale della missione di Zelensky in Usa è la fornitura di Tomahawk
(Adnkronos) – Il “tema principale” della missione di Volodymir Zelensky negli Stati Uniti è quello della fornitura di missili Tomahawk, ha reso noto una fonte autorevole del governo ucraino citata dall’Afp. Il presidente dell’Ucraina, che arriverà oggi a Washington, e domani sarà ricevuto da Donald Trump alla Casa Bianca, nelle prossime ore incontrerà anche rappresentanti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
