Ucraina fonti Kiev | Tema principale della missione di Zelensky in Usa è la fornitura di Tomahawk

(Adnkronos) – Il “tema principale” della missione di Volodymir Zelensky negli Stati Uniti è quello della fornitura di missili Tomahawk, ha reso noto una fonte autorevole del governo ucraino citata dall’Afp. Il presidente dell’Ucraina, che arriverà oggi a Washington, e domani sarà ricevuto da Donald Trump alla Casa Bianca, nelle prossime ore incontrerà anche rappresentanti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

