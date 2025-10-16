Ucraina attacchi russi su infrastrutture energetiche e civili
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su Telegram, ha denunciato un massiccio attacco russo nella notte contro infrastrutture energetiche. “Questa notte, un attacco al nostro popolo, al nostro settore energetico e alle nostre infrastrutture civili. La Russia ha utilizzato più di 300 droni e 37 missili, molti dei quali balistici, contro l’ Ucraina. Nella regione di Cernihiv, Nižyn è stata colpita: l’ufficio postale è stato danneggiato e una persona è rimasta ferita – scrive il leader di Kiev -. Nella regione di Kharkiv, un’infrastruttura critica, parte del Servizio di Emergenza Statale, è stata colpita. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
"Questa notte si parla di attacchi al nostro popolo, al nostro settore energetico e alle nostre infrastrutture civili. La Russia ha utilizzato più di 300 droni d'attacco e 37 missili, un numero significativo dei quali balistici, contro l'Ucraina. Le infrastrutture delle regio - facebook.com Vai su Facebook
US intel guided Ukraine’s strikes on Russian energy sites https://ft.com/content/f9f42c10-3a30-4ee1-aff7-3368dd831c8c… "Da mesi gli Stati Uniti aiutano l'Ucraina a sferrare attacchi a lungo raggio contro gli impianti energetici russi, per indebolire l'economia d - X Vai su X
Mosca, 'massiccio attacco a infrastrutture gas in Ucraina' - La Russia ha affermato di avere compiuto la scorsa notte "un massiccio attacco" all'infrastruttura energetica del gas in Ucraina "che sostiene il funzionamento del complesso militare- Da msn.com
Guerra Ucraina, attacco russo con 300 droni su siti energetici. Il consigliere di Putin: «Tomahawk a Kiev? Trump bluffa» - Cosi Dmitrij Suslov, vicedirettore del Centro di studi europei e internazionali presso la Scuola Superiore di Economia e ascoltato consigliere del Crem ... Lo riporta leggo.it
Ucraina, “attacco massiccio” della Russia contro le infrastrutture energetiche. Kiev senza elettricità, colpita l’area di Zaporizhzhia - Zelensky: "Lanciati oltre 450 droni e 30 missili". Lo riporta ilfattoquotidiano.it