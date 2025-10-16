ucraina attacchi russi su infrastrutture energetiche e civili

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su Telegram, ha denunciato un massiccio attacco russo nella notte contro infrastrutture energetiche. “Questa notte, un attacco al nostro popolo, al nostro settore energetico e alle nostre infrastrutture civili. La Russia ha utilizzato più di 300 droni e 37 missili, molti dei quali balistici, contro l’ Ucraina. Nella regione di Cernihiv, Nižyn è stata colpita: l’ufficio postale è stato danneggiato e una persona è rimasta ferita – scrive il leader di Kiev -. Nella regione di Kharkiv, un’infrastruttura critica, parte del Servizio di Emergenza Statale, è stata colpita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

