Ucciso il numero due degli Houthi la mano di Israele dietro l’eliminazione
Gli Houthi hanno comunicato oggi la morte del loro numero due, il capo di Stato Maggiore Mohammed al-Ghamari. Storico membro degli Houthi, al-Ghamari era nato tra il 1979 e il 1984 nel governatorato di Hajjah, sito nel Nord-Ovest dello Yemen e roccaforte dei ribelli sciiti a cui aveva aderito giovanissimo, ricevendo addestramento dalla Quds Force iraniana e dagli Hezbollah libanesi. Capo di Stato maggiore degli Houthi dal 2016, era stato centrale nella guerra civile per programmare la conquista di Sana’a, capitale dello Yemen, e la risposta all’intervento a guida saudita contro il Paese del Sud della penisola arabica. 🔗 Leggi su It.insideover.com
