Uccise la moglie Il pm | giudizio immediato

Ilgiorno.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giudizio immediato. Questa la richiesta della Procura di Busto Arsizio nei confronti di Vincenzo Gerardi, 57 anni. L’uomo che a Samarate il 16 aprile uccise la moglie Teresa Stabile, 55 anni, con 15 coltellate è accusato di femminicidio aggravato dalla premeditazione. La violenza si era consumata nel cortile di via San Giovanni Bosco (foto) dove i due vivevano anche se in abitazioni diverse. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna, dopo anni di violenze, aveva deciso di chiedere il divorzio. L’omicidio è avvenuto sotto gli occhi di un testimone. Gerardi era stato arrestato in flagranza dai carabinieri, che lo avevano bloccato con il taser mentre minacciava di togliersi la vita con lo stesso coltello usato per colpire la moglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

